ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Mayıs ayında %97,8 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin hat borusu ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %97,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,1 artışla 79.614 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 57,7 milyon $’a ve 2024’ün Mayıs ayında kaydedilen 96 milyon $’a kıyasla 93,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 14.118 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 14.118 mt’a kıyasla 47.809 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 7.977 mt ile Ukrayna, 7.320 mt ile Brezilya, 5.769 mt ile Hindistan, 4.371 ile Meksika ve 1.714 mt ile Vietnam takip etti.