ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %26,6 artış gösterdi

Salı, 17 Ağustos 2021 09:43:57 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 14 Ağustos 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 düşüşle ve yıllık %26,6 artışla 1.695.528 mt oldu.

14 Ağustos tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,7 olurken, bu oran önceki hafta %84,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %65,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Ağustos tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,5 artış ve %80,3 kapasite kullanım oranıyla 52.885.242 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,6 kapasite kullanım oranıyla 44.240.678 mt olarak kaydedilmişti.