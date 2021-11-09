ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %14,3 arttı

Salı, 09 Kasım 2021 09:00:25 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 6 Kasım 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 düşüşle ve yıllık %14,3 artışla 1.670.127 mt oldu.

6 Kasım tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %83,4 olurken, bu oran önceki hafta %84,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %72,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 6 Kasım tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,1 artış ve %81,5 kapasite kullanım oranıyla 73.227.952 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,3 kapasite kullanım oranıyla 60.952.835 mt olarak kaydedilmişti.