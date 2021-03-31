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ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,1 arttı

Çarşamba, 31 Mart 2021 10:55:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 27 Mart 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,4 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1,1 artışla 1.596.654 mt oldu.

27 Mart 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,6 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %77,3, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %75,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 27 Mart’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,6 düşüş ve %76,8 kapasite kullanım oranıyla 19.401.165 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %79,6 kapasite kullanım oranıyla 20.555.111 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: çelik üretimi  hammaddeler  üretim  ham çelik  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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