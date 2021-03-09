ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı

Salı, 09 Mart 2021 11:09:12 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 6 Mart 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,3 düşüşle 1.592.118 mt oldu.

6 Mart 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,4 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %77,2, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %76,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 6 Mart’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %7,6 düşüş ve %76,6 kapasite kullanım oranıyla 14.616.645 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %81,5 kapasite kullanım oranıyla 15.816.857 mt olarak kaydedilmişti.