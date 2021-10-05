ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 düştü

Salı, 05 Ekim 2021 09:28:25 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 2 Ekim 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,4 düşüş ve yıllık %21,6 artışla 1.698.259 mt oldu.

2 Ekim tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %84,8 olurken, bu oran önceki hafta %85,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %69 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 2 Ekim tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %20,3 artış ve %81,1 kapasite kullanım oranıyla 64.781.530 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %66,8 kapasite kullanım oranıyla 53.869.849 mt olarak kaydedilmişti.