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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,1 arttı

Salı, 23 Şubat 2021 10:55:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 20 Şubat 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7,2 düşüşle 1.583.046 mt oldu.

20 Şubat 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %76,9, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %81,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Şubat’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %8,5 düşüş ve %76,1 kapasite kullanım oranıyla 11.387.956 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %81,9 kapasite kullanım oranıyla 12.443.925 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: çelik üretimi  ham çelik  hammaddeler  ABD  Kuzey Amerika  üretim  |  benzer haberler »


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