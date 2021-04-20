ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

Salı, 20 Nisan 2021 10:43:38 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 17 Nisan 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,5, yıllık ise %42,7 oranında bir artışla 1.605.726 mt oldu.

17 Nisan 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78 olurken, bu oran önceki hafta %77,6, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %55,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Nisan’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1 artış ve %77,1 kapasite kullanım oranıyla 24.224.694 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %73,7 kapasite kullanım oranıyla 24.190.221 mt olarak kaydedilmişti.