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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,8 arttı

Salı, 23 Ağustos 2022 10:08:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 20 Ağustos 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,8 artışla ve yıllık %6,2 düşüşle 1.756.000 mt oldu.

20 Ağustos tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,7 olurken, bu oran önceki hafta %79 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Ağustos tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle ve %80,1 kapasite kullanım oranıyla 57.968.000 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,7 kapasite kullanım oranıyla 59.960.000 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Üretim 

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