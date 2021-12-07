ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 düştü

Salı, 07 Aralık 2021 09:49:50 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 4 Aralık 2021 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 düşüşle ve yıllık %11,8 artışla 1.639.292 mt oldu.

4 Aralık tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,9 olurken, bu oran önceki hafta %83,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,1 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 4 Aralık tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,6 artış ve %81,6 kapasite kullanım oranıyla 79.906.202 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %67,8 kapasite kullanım oranıyla 66.831.780 mt olarak kaydedilmişti.