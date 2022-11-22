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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1 düştü

Salı, 22 Kasım 2022 09:55:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 19 Kasım 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1 ve yıllık %10,9 düşüşle 1.628.000 mt oldu.

19 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73 olurken, bu oran önceki hafta %73,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %82,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5,1 düşüşle ve %78,7 kapasite kullanım oranıyla 79.620.000 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81,3 kapasite kullanım oranıyla 83.877.000 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Üretim 

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