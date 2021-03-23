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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,5 düştü

Salı, 23 Mart 2021 11:42:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 20 Mart 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,5 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %0,7 artışla 1.590.304 mt oldu.

20 Mart 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,3 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %77,7, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %75,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 20 Mart’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %6,2 düşüş ve %76,8 kapasite kullanım oranıyla 17.804.510 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %79,6 kapasite kullanım oranıyla 18.975.693 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  ham çelik  hammaddeler  üretim  |  benzer haberler »


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