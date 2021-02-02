ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda %0,5 arttı

Salı, 02 Şubat 2021 10:42:18 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 30 Ocak 2021 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,5 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %9,5 düşüşle 1.564.903 mt oldu.

30 Ocak 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,1 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %75,7, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %82,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 30 Ocak’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,7 düşüş ve %75,9 kapasite kullanım oranıyla 6.676.918 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %82,4 kapasite kullanım oranıyla 7.392.691 mt olarak kaydedilmişti.