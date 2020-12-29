ABD’nin ham çelik üretimi Noel haftasında hafifçe düştü

Salı, 29 Aralık 2020 10:17:42 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 26 Aralık 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %11,8 düşüşle 1.451.504 mt oldu.

26 Aralık 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,3 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %73,2, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 26 Aralık’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %17,7 düşüş ve %67,7 kapasite kullanım oranıyla 71.431.233 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,8 kapasite kullanım oranıyla 86.826.247 mt olarak kaydedilmişti.