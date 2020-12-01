ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda hafifçe düştü

Salı, 01 Aralık 2020 10:37:05 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 28 Kasım 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %14,4 düşüşle 1.416.123 mt oldu.

21 Kasım 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %70,6 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %71,5, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Kasım’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,4 düşüş ve %67,2 kapasite kullanım oranıyla 65.486.417 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80 kapasite kullanım oranıyla 80.237.326 mt olarak kaydedilmişti.