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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda %3,3 arttı

Salı, 22 Aralık 2020 11:26:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 19 Aralık 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %3,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %10,8 düşüşle 1.468.740 mt oldu.

19 Aralık 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,2 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %70,9, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 19 Aralık’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18 düşüş ve %67,4 kapasite kullanım oranıyla 69.809.177 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,8 kapasite kullanım oranıyla 85.179.697 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: hammaddeler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  üretim  ham çelik  |  benzer haberler »


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