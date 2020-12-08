ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda %1,2 arttı

Salı, 08 Aralık 2020 10:50:22 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 5 Aralık 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %13,1 düşüşle 1.432.453 mt oldu.

5 Aralık 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %71,4 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %70,6, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Aralık’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,3 düşüş ve %67,2 kapasite kullanım oranıyla 66.918.870 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80 kapasite kullanım oranıyla 81.886.598 mt olarak kaydedilmişti.