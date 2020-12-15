ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda %0,8 düştü

Salı, 15 Aralık 2020 10:54:55 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Aralık 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %0,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %13,7 düşüşle 1.421.566 mt oldu.

12 Aralık 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %70,9 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %71,4, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Aralık’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %18,2 düşüş ve %67,3 kapasite kullanım oranıyla 68.340.437 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %79,8 kapasite kullanım oranıyla 83.533.148 mt olarak kaydedilmişti.