ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 yükseldi - 25. Hafta, 2025

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 21 Haziran 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 ve yıllık %4,9 artışla 1,62 milyon mt oldu.

21 Haziran tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,6 olurken, bu oran önceki hafta %79,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Haziran tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 artışla ve %75,8 kapasite kullanım oranıyla 37,78 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 37,71 milyon mt olarak kaydedilmişti.