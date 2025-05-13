ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 10 Mayıs 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %1,8 artışla 1,58 milyon mt oldu.

10 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,5 olurken, bu oran önceki hafta %76,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 10 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,9 düşüşle ve %74,9 kapasite kullanım oranıyla 28,18 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 28,42 milyon mt olarak kaydedilmişti.