ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 7 Haziran 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 artış ve yıllık %4,8 düşüşle artışla 1,62 milyon mt oldu.

7 Haziran tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,5 olurken, bu oran önceki hafta %78,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Haziran tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle ve %75,5 kapasite kullanım oranıyla 34,54 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 34,62 milyon mt olarak kaydedilmişti.