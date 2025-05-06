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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 arttı

Salı, 06 Mayıs 2025 09:25:42 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 3 Mayıs 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 ve yıllık %1,4 artışla 1,56 milyon mt oldu.

3 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,8 olurken, bu oran önceki hafta %76 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1 düşüşle ve %74,8 kapasite kullanım oranıyla 26,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,9 kapasite kullanım oranıyla 26,9 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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