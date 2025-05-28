ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 artış kaydetti

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 24 Mayıs 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %2 artışla 1,58 milyon mt oldu.

24 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,6 olurken, bu oran önceki hafta %76,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,6 düşüşle ve %75,2 kapasite kullanım oranıyla 31,32 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 21,52 milyon mt olarak kaydedilmişti.