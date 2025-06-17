ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,1 düştü

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 14 Haziran 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,1 düşüş ve yıllık %4,7 artışla 1,62 milyon mt oldu.

14 Haziran tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %79,4 olurken, bu oran önceki hafta %79,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,7 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 14 Haziran tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle ve %75,5 kapasite kullanım oranıyla 36,16 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,2 kapasite kullanım oranıyla 36,17 milyon mt olarak kaydedilmişti.