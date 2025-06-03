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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,7 artış kaydetti

Salı, 03 Haziran 2025 10:06:51 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 31 Mayıs 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,7 ve yıllık %2,8 artışla 1,59 milyon mt oldu.

31 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,2 olurken, bu oran önceki hafta %77,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 31 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,5 düşüşle ve %75,3 kapasite kullanım oranıyla 32,91 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 33,08 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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