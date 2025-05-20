ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 azaldı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 17 Mayıs 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 düşüş ve yıllık %0,6 artışla 1,56 milyon mt oldu.

17 Mayıs tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,6 olurken, bu oran önceki hafta %77,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,8 düşüşle ve %75 kapasite kullanım oranıyla 29,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 29,98 milyon mt olarak kaydedilmişti.