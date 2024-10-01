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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %3,6 azaldı

Salı, 01 Ekim 2024 09:21:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 28 Eylül 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %3,6 ve yıllık %2,7 düşüşle 1.65 milyon mt oldu.

28 Eylül tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,1 olurken, bu oran önceki hafta %76,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %74,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Eylül tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 66,21 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,9 kapasite kullanım oranıyla 67,32 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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