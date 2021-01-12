ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %3,6 arttı

Salı, 12 Ocak 2021 11:48:50 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 9 Ocak 2021 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %3,6 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %10,3 düşüşle 1.550.387 mt oldu.

9 Ocak 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,4 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %74,6, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %82,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 9 Ocak’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %10,4 düşüş ve %75,2 kapasite kullanım oranıyla 1.977.674 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %82,4 kapasite kullanım oranıyla 2.206.286 mt olarak kaydedilmişti.