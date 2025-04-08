ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 düştü

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 5 Nisan 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla %2,4 düşüşle 1,50 milyon mt oldu.

5 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,4 olurken, bu oran önceki hafta %76,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,4 düşüşle ve %74,5 kapasite kullanım oranıyla 20,43 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,8 kapasite kullanım oranıyla 20,72 milyon mt olarak kaydedilmişti.