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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 azaldı

Salı, 08 Ekim 2024 09:26:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 5 Ekim 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,4 ve yıllık %4,6 düşüşle 1.46 milyon mt oldu.

5 Ekim tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %72,3 olurken, bu oran önceki hafta %74,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 5 Ekim tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,7 düşüşle ve %76,6 kapasite kullanım oranıyla 61,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,9 kapasite kullanım oranıyla 62,60 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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