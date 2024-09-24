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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 azaldı

Salı, 24 Eylül 2024 08:28:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 21 Eylül 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,4 düşüş ve yıllık %0,9 artışla 1.548.564 mt oldu.

21 Eylül tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,8 olurken, bu oran önceki hafta %76,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,9 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Eylül tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,6 düşüşle ve %76,8 kapasite kullanım oranıyla 58,573,290 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,9 kapasite kullanım oranıyla 59,542,163 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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