ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,4 artış gösterdi

Çarşamba, 02 Haziran 2021 10:12:00 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 29 Mayıs 2021 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2,4 ve yıllık %50,1 artışla 1.665.591 mt oldu.

29 Mayıs 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %81,5 olurken, bu oran önceki hafta %79, geçtiğimiz yılın aynı haftasında %54,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 29 Mayıs’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,5 artış ve %78,1 kapasite kullanım oranıyla 32.579.726 mt seviyesinde oldu. 2020 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %69,9 kapasite kullanım oranıyla 29.765.639 mt olarak kaydedilmişti.