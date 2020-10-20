ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2,2 arttı

Salı, 20 Ekim 2020 10:38:45 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 17 Ekim 2020 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %2,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %15 düşüşle 1.392.536 mt oldu.

17 Ekim 2020 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %69,4 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %67,9, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %78 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Ekim’e kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %19,4 düşüş ve %66,3 kapasite kullanım oranıyla 56.682.138 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,1 kapasite kullanım oranıyla 70.348.048 mt olarak kaydedilmişti.