ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 23 Kasım 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2 artış ve yıllık %1,9 düşüşle 1,50 milyon mt oldu.

23 Kasım tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,5 olurken, bu oran önceki hafta %73,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %73,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 23 Kasım tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,1 düşüşle ve %75,9 kapasite kullanım oranıyla 71,70 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,1 kapasite kullanım oranıyla 73,24 milyon mt olarak kaydedilmişti.