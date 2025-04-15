ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %2 arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 12 Nisan 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %2 artış ve yıllık %0,4 düşüşle 1,53 milyon mt oldu.

12 Nisan tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,2 olurken, bu oran önceki hafta %74,4 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 12 Nisan tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle ve %74,6 kapasite kullanım oranıyla 21,96 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,9 kapasite kullanım oranıyla 22,26 milyon mt olarak kaydedilmişti.