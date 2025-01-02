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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,9 geriledi

Perşembe, 02 Ocak 2025 09:35:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 28 Aralık 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,9 ve yıllık %2,8 düşüşle 1,50 milyon mt oldu.

28 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %74,7 olurken, bu oran önceki hafta %76,1 ve 2023'ün aynı haftasında %74,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,5 düşüşle ve %75,6 kapasite kullanım oranıyla 78,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2023 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76 kapasite kullanım oranıyla 80,96 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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