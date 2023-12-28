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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,9 düştü

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:55:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 23 Aralık 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,9 düşüş ve yıllık %7,4 artışla 1.535.864 mt oldu.

23 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %73,7 olurken, bu oran önceki hafta %74,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %70,6 olarak kaydedilmişti.       

Sene başından 23 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %0,1 artışla ve %75,4 kapasite kullanım oranıyla 78.967.710 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,5 kapasite kullanım oranıyla 78.882.435 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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