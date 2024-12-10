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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,8 yükseldi

Salı, 10 Aralık 2024 09:41:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 7 Aralık 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,8 artış ve yıllık %2,2 düşüşle 1,51 milyon mt oldu.

7 Aralık tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,1 olurken, bu oran önceki hafta %73,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %74,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Aralık tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşüşle ve %75,7 kapasite kullanım oranıyla 74,56 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76 kapasite kullanım oranıyla 76,32 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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