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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,8 azaldı

Çarşamba, 07 Eylül 2022 09:09:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 3 Eylül 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,8 ve yıllık %7,7 düşüşle 1.555.821 mt oldu.

3 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,8 olurken, bu oran önceki hafta %79,3 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,2 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 3 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle ve %79,9 kapasite kullanım oranıyla 55.626.754 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,7 kapasite kullanım oranıyla 57.778.596 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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