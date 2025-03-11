ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,8 arttı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 8 Mart 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,8 artış ve yıllık %1,5 düşüşle 1,52 milyon mt oldu.

8 Mart tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75 olurken, bu oran önceki hafta %73,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 8 Mart tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,3 düşüşle ve %74,4 kapasite kullanım oranıyla 14,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %73,7 kapasite kullanım oranıyla 14,59 milyon mt olarak kaydedilmişti.