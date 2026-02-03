ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,1 azaldı - 5. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 31 Ocak 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,1 düşüş ve yıllık %3,4 artışla 1,59 milyon mt oldu.

31 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76 olurken, bu oran önceki hafta %76,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 31 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla ve %76 kapasite kullanım oranıyla 7,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,3 kapasite kullanım oranıyla 6,82 milyon mt olarak kaydedilmişti.