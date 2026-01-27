ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,3 arttı - 4. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 24 Ocak 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,3 ve yıllık %4,6 artışla 1,61 milyon mt oldu.

24 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,9 olurken, bu oran önceki hafta %75,9 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,4 artışla ve %75,9 kapasite kullanım oranıyla 5,46 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,3 kapasite kullanım oranıyla 5,28 milyon mt olarak kaydedilmişti.