Ücretsiz Deneyin
ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 yükseldi - 6. Hafta, 2026

Perşembe, 12 Şubat 2026 09:42:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 7 Şubat 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,4 ve yıllık %4,9 artışla 1,62 milyon mt oldu.

7 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %77,1 olurken, bu oran önceki hafta %76 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 7 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,7 artışla ve %76,2 kapasite kullanım oranıyla 8,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,3 kapasite kullanım oranıyla 8,36 milyon mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

