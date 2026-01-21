 |  Giriş 
ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,2 yükseldi - 2. hafta, 2026

Çarşamba, 21 Ocak 2026 11:08:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 17 Ocak 2025 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,2 ve yıllık %3,3 artışla 1,59 milyon mt oldu.

17 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,9 olurken, bu oran önceki hafta %75,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,9 artışla ve %75,6 kapasite kullanım oranıyla 3,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,3 kapasite kullanım oranıyla 3,74 milyon mt olarak kaydedilmişti.


