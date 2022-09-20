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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,7 azaldı

Salı, 20 Eylül 2022 09:11:07 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 17 Eylül 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,7 ve yıllık %7,9 düşüşle 1.536.770 mt oldu.

17 Eylül tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,9 olurken, bu oran önceki hafta %78,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %83,3 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 17 Eylül tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle ve %79,7 kapasite kullanım oranıyla 58.726.604 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %81 kapasite kullanım oranıyla 61.116.129 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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