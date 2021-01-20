ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,7 arttı

Çarşamba, 20 Ocak 2021 09:56:24 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 16 Ocak 2021 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %8,8 düşüşle 1.576.696 mt oldu.

16 Ocak 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,7 olurken, bu oran geçtiğimiz hafta %75,4, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %82,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 16 Ocak’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,7 düşüş ve %75,9 kapasite kullanım oranıyla 3.554.370 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %82,4 kapasite kullanım oranıyla 3.934.483 mt olarak kaydedilmişti.