ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 yükseldi

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 24 Ağustos 2024 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 artış ve yıllık %2,3 düşüşle 1,62 milyon mt oldu.

24 Ağustos tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,2 olurken, bu oran önceki hafta %79 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,6 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 24 Ağustos tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,9 düşüşle ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 52,45 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %77,2 kapasite kullanım oranıyla 53,47 milyon mt olarak kaydedilmişti.