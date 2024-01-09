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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 arttı

Salı, 09 Ocak 2024 09:58:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 6 Ocak 2023 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla haftalık ve yıllık %1,6 artışla 1.548.564 mt oldu.

6 Ocak tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %76,9 olurken, bu oran önceki hafta %73,1 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %75,2 olarak kaydedilmişti.        

Sene başından 6 Ocak tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1,6 artışla ve %76,9 kapasite kullanım oranıyla 1.548.564 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %75,2 kapasite kullanım oranıyla 1.524.070 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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