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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,6 arttı

Salı, 19 Nisan 2022 09:25:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 16 Nisan 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,6 artışla ve yıllık %3,7 düşüşle 1.602.088 mt oldu.

16 Nisan tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %80,9 olurken, bu oran önceki hafta %79,7 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %80,8 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 16 Nisan tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %1 düşüşle ve %80,2 kapasite kullanım oranıyla 23.964.192 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı haftasında ABD’nin ham çelik üretimi %78 kapasite kullanım oranıyla 24.196.431 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: ham çelik ABD Kuzey Amerika çelik üretimi 

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