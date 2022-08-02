ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 09:21:02 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 30 Temmuz 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,5 ve yıllık %7,3 düşüşle 1.566.708 mt oldu.

30 Temmuz tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,4 olurken, bu oran önceki hafta %79,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 30 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle ve %80,2 kapasite kullanım oranıyla 47.851.273 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,1 kapasite kullanım oranıyla 49.302.769 mt olarak kaydedilmişti.