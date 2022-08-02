﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,5 düştü

Salı, 02 Ağustos 2022 09:21:02 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 30 Temmuz 2022 tarihinde sona eren haftada, ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %1,5 ve yıllık %7,3 düşüşle 1.566.708 mt oldu.

30 Temmuz tarihi ile sona eren haftada, ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,4 olurken, bu oran önceki hafta %79,6 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %84,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 30 Temmuz tarihine kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %2,9 düşüşle ve %80,2 kapasite kullanım oranıyla 47.851.273 mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %80,1 kapasite kullanım oranıyla 49.302.769 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: Ham Çelik ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hint AMNS’nin ham çelik üretimi ikinci çeyrekte %8 azaldı

29 Tem | Çelik Haberler

Hoa Phat’ın satış geliri ilk yarıda arttı

29 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in net kârı ve satış gelirleri ilk yarıda artış gösterdi

28 Tem | Çelik Haberler

Baowu Group’un ham çelik üretimi yılın ilk yarısında 61,47 milyon mt oldu

28 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı

26 Tem | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Temmuz ortasında %1,78 düştü

25 Tem | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Haziran ayında %3,7 arttı

25 Tem | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi Haziran ayında %5,9 düştü

22 Tem | Çelik Haberler

SSAB’nin satış gelirleri yüksek çelik fiyatları sayesinde ikinci çeyrekte arttı

22 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler